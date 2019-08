Facebook

Will bis Mittwoch wieder fit sein: Andreas Gablier © APA/ERWIN SCHERIAU

Nur der nächste Konzert-Termin am Mittwoch in der Schweiz wackelt (im Blumenstädtchen Huttwil), laut seines Pressemanns Sepp Adlmann bestünde aber für die kommenden Österreich-Auftritte keine Gefahr. So dürfen die Fans ihren Andi am 17. August in Kitzbühel und am 23. sowie 24. August in Schladming erwarten. Das 10-Jahre-Jubiläumskonzert ist am 31. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzt.

Gabalier selbst meldete sich aus einem Kärntner Krankenhaus - mit einem augenzwinkernden Superman-Vergleich: „Liebe Fangemeinde, irgendein garstiges Kryptonit hat den Mountain-Man zu Fall gebracht“, wandte sich der Erfolgssänger in einem Facebook-Video, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt, an seine Anhänger. Warum aber ein Spital? Sein Darm könne „nach 500 Sitzungen und sechs Kilo weniger“ keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Daher sind Infusionen notwendig. Erst tippte er auf eine Lebensmittelvergiftung, es dürfte wohl ein Magen-Darm-Virus sein.

So müsse er sich nun "irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen“, wie der 34-jährige Steirer postet.