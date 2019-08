Facebook

Gruß aus dem "Betterl": Andreas Gabalier hofft, morgen (Mittwoch) wieder heim zu können © Facebook/Gabalier

Andreas Gabalier kann schon wieder lachen. Aus einem Kärntner Krankenhaus schickt der Volks-Rock-'n'-Roller, den seit sechs Tagen eine heftige Magen-Darm-Viruserkrankung ans Bett fesselt, Dienstagnachmittag eine Videonachricht: "Es ist herzerwärmend, wie Familie, Freunde und Fans das Handy und die Sozialen Medien mit Nachrichten und Besserungswünschen übergehen lassen", freut sich der 34-Jährige, "ich bin jedenfalls auf dem Weg der Besserung, auch wenn es viele Infusionen gebraucht hat, um den Flüssigkeitsverlust bei dieser Erkrankung auszugleichen".

Das Antibiotikum greife, um die Viren, die er sich vermutlich beim Baden oder von Lebensmitteln geholt habe, abzutöten. "Ihr Fans braucht euch also nicht mehr zu große Sorgen machen, und vielleicht kann ich morgen schon heim", zeigt sich der Steirer in der Grußbotschaft zuversichtlich. Er müsse erst schauen, ob er für das nächste geplante Konzert am Samstag in Kitzbühel fit werde, "aber wenn's mit gut geht, möchte ich das legendäre Konzert in der Gamsstadt keinesfalls versäumen, selbst wenn ich nicht Vollpower, sondern nur 110 Prozent geben kann", scherzte Gabalier aus dem "Betterl"



Laut seinem Pressemann Sepp Adlmann dürfen die Fans ihren Andi auch am 23. sowie 24. August in Schladming erwarten. Das 10-Jahre-Jubiläumskonzert ist am 31. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzt.