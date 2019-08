Facebook

© Gernot Eder

Gleich fünf Verletzte hat am Samstagnachmittag ein Motorradunfall in Stein an der Enns (Gemeinde Großsölk) im Bezirk Liezen gefordert. Ein Niederösterreicher (24) dürfte beim Überholen mit seinem Motorrad den Gegenverkehr übersehen haben. Er schaffte es nicht mehr, sich rechtzeitig einzuordnen, und stieß gegen einen Pkw. Dieser verlor sein linkes Vorderrad, wurde dadurch unlenkbar, und krachte in das Auto, das der Biker zuvor überholt hatte. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Schwarzach geflogen. Die vier Verletzten aus den beiden Pkw kamen ins DKH Schladming.