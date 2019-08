Der Wetterbericht für den heutigen Samstag kündigt für die Abendstunden eine Gewitterfront an, die über das Ausseerland ziehen soll. Organisatoren von "Berge in Flammen" haben sich zur Verschiedung entschieden. Beim Programm bleibt alles beim Alten, nur eben einen Tag später.

Das Fest "Berge in Flammen" wird auf Sonntag verschoben © Gerhard Pliem

Die Menschen im Ausseerland haben in diesem Sommer ein bisserl Pech mit ihren Open-Air-Veranstaltungen. Nachdem das Wildererspiel in Gößl wegen einer Sturmwarnung abgebrochen werden musste, spielt das Wetter nun auch dem Fest "Berge in Flammen" in Altaussee übel mit.