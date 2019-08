Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag Vormitteg auf einem bäuerlichen Anwesen.

Schwer verletzter Landwirt wurde ausgeflogen © Christian Kern

Ein 63-jähriger Arbeiter ist am Dienstagvormittag auf seinem Anwesen im Bezirk Liezen mit seiner rechten Hand in eine Säge- und Spaltmaschine geraten und schwer verletzt worden. Bei der Alarmierung in der Rettungsleitstelle hieß es, dass dem Mann die Hand abgetrennt worden sei.