Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sandro Kumic

Keine Frage, Schwäne sind die Kaiser am See. Und auch auf der Bühne. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis man sich im Rahmen dieser ungewöhnlichen Kooperation aus Staatsopernballett und Volksmusik, die jeden Sommer in Bad Aussee über die Bühne geht, an dieses fundamentale Stück der Ballettgeschichte heranwagt – „Schwanensee“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Oder kurz und knapp, wie es die Ausseer nicht nur bei ihren Lederhosen bevorzugen: „Der Schwan“.