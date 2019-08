Facebook

Die Liechtensteinklamm © APA/BARBARA GINDL (Archivbild)

Einen schweren Arbeitsunfall hat es am Freitag in der Liechtensteinklamm in St. Johann im Pongau gegeben. Ein 25-jähriger Polier aus Schladming, der laut Polizei im teils senkrechten, teils überhängenden Gelände Vermessungspunkte anbrachte, stürzte von einem Podest aus rund 30 Meter in die Klamm. Er blieb auf einem Weg schwer verletzt liegen.