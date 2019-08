Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Eiskar Trail lockt mit einem wunderschönen Panorama © Reiteralm Bergbahnen/Lorenz Masser

Der Schlamm spritzt von Sebastian Bartls Hinterrad direkt auf mich. Ein Detail am Rande, ich versuche mich in diesem Moment nur korrekt an alle Anweisungen zu erinnern. Immerhin wage ich mich mit dem Rad auf die neu gebauten „Bike-Trails“ auf der Reiteralm.