Factoring-Vereinbarung Rettung für insolvente steirische AS Kühltransport in Sicht

Nach der Pleite eines Kunden musste Anfang Juli auch die Ennstaler Kühltransport-Firma AS Insolvenz anmelden. Jetzt wurde die Fortführung des Betriebs beschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Kühltransport © th-photo - stock.adobe.com

Rund 40 Mitarbeiter der obersteirischen AS Kühltransport GmbH dürfen auf eine Fortführung des Unternehmens hoffen. Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Donnerstag mitteilte, wurde bei der Berichtstagsatzung am Mittwoch der weitere Betrieb beschlossen. Ein Sanierungsplan müsse aber erst ausverhandelt werden. Geplant ist eine 20 Prozent-Quote binnen zwei Jahren.