Während eines Rettungseinsatzes im Klettersteig Kaisergams schlug ein Blitz ein. Sechs von 16 Bergrettern klagten über Schmerzen an Händen und Füßen und wurden ins Spital gebracht.

© LR Daniel Loretto

Im Zuge der schweren Gewitter am Samstag in der Steiermark gerieten sechs Bergretter nach der Bergung eines verletzten Kletterers selbst in Gefahr. Sie wurden beim Abstieg nach einem Blitzeinschlag verletzt.