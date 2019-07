Durchschnittliche Wassertemperaturen sind in den letzten Jahrzehnten um zwei Grad gestiegen. Das bringt auch den Lebensraum heimischer Fische in Gefahr. Ausseer Berufsfischer warnen nun vor Aussterben des berühmten Ausseer Saiblings. Aber auch abseits zu warmer Temperaturen stehen Fischer vor vielen Problemen...

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aussseer Berufsfischer beim Laichfischen am Grundlsee © Martin Huber

23 Grad - so warm ist aktuell das Wasser im Grundlsee und Altausseer See. Waren die tiefen, großen Gewässer des Ausseerlandes früher einmal für ihr erfrischend kühles Wasser selbst im Hochsommer bekannt, so wirkt sich die Klima-Erwärmung zusehends auch auf heimische Gewässer aus.