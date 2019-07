Facebook

Die Zuschauer am Schladminger Hauptplatz wurden nicht enttäuscht © Veronika Höflehner

Heiß her ging es beim ersten Tag der Ennstal Classic. Heute, Donnerstag, starteten 230 Oldtimer in Gröbming und legten eine Strecke von rund 400 Kilometer durch das Ennstal und darüber hinaus zurück. Von den Temperaturen weit über 30 Grad recht mitgenommen, aber dennoch glücklich, fuhren die Teilnehmer am Abend durch das Zieltor am Schladminger Hauptplatz.