Zweiter Brand binnen 24 Stunden Wieder brach am Stoderzinken ein Waldbrand aus

Kaum waren die schwierigen Löscharbeiten am Stoderzinken beendet, brach am Dienstagnachmittag an anderer Stelle ganz in der Nähe abermals ein Waldbrand aus. Wieder wurden Hubschrauber angefordert.