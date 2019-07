Kleine Zeitung +

Blitze als Ursache So hart ist der Kampf unserer Feuerwehren gegen die Waldbrände im Ennstal

Die Hitzewelle lässt die Waldbrandgefahr in der Steiermark weiter steigen. Kurz nachdem das Feuer am Stoderzinken gelöscht war, brach am Dienstagnachmittag ganz in der Nähe wieder ein Waldbrand aus. Zur Stunde halten die Einsatzkräfte Ausschau und hoffen, bald Brand aus vermelden zu können.