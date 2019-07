Facebook

Bei Werten jenseits der 30 Grad kommt diese Abkühlung gerade recht © Juergen Fuchs

37,2 Grad. Am letzten Tag des Monats fiel er noch, der steirische Hitzerekord für den Juni. In Leibnitz? Bad Radkersburg? Oder sonst wo im Süden? Weit gefehlt: Der steirische Hotspot schlechthin war einmal mehr – Mooslandl. Der 390-Seelen-Ort im wildromantischen Gesäuse, auf 531 Meter Höhe gelegen, ist seit Jahren für Temperatur-Spitzenwerte gut. Schuld daran ist vor allem der Südföhn, der hier besonders kräftig einheizt.



„Früher war es nicht so heiß, immer unter 30 Grad. 27, 28 Grad waren schon viel – das ist erst in den letzten Jahren so geworden“, erinnert sich Elisabeth Gössweiner gut. Über der Terrasse vom Landhotel Mooswirt, in dem sich schon die vierte Generation Wirtsleute um die Gäste kümmert, spannt sich eine Markise, das Wasser, das auf den Tisch kommt, ist frisches Quellwasser. Und wem das nicht reicht: Gleich über der Straße ist der „Badesee zum Einihupfen, da schwimmen wir im Trinkwasser“, sagt die Hotelchefin und meint das ernst. Der See, 1995 von der Gemeinde angelegt, wird aus einer ehemaligen Trinkwasserquelle gespeist. Da darf die Hitze schon kommen.



Für die etwas älteren Gäste, die es vorzugsweise im Mai/Juni nach Mooslandl zieht, sind Temperaturen jenseits der 30 Grad zwar „nicht mehr so angenehm“. Jetzt allerdings, im Juli/August, „sind Ferien. Und für Familien mit Kindern ist das natürlich herrlich“.