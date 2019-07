Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit allen verfügbaren Helfern wurde der 52-Jährige gesucht ©

Alpinpolizei und Bergrettung in Schladming suchen seit Tagen nach einem vermissten Einheimischen, der am Montagmittag mit dem Rad Richtung Gollinghütte gestartet war und seither vermisst wird. Am Samstagmorgen stießen die Einsatzkräfte dann auf den Leihnam.