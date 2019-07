Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Trachtenkapelle Schildorn vor dem malerischen Schladminger Rathaus © Veronika Höflehner

Mid Europe-Organisator Johann Mösenbichler hatte es bei der "Langen Nacht der Musik" am Donnerstag schon angekündigt: "Eines können wir versprechen: Die Orchester spielen bei jedem Wetter." Und tatsächlich regnete es kurz vor Beginn des Marschkonzert "Marsch & Musik" am Freitag am Wetzlarer Platz in Schladming nicht wenig. Rechtzeitig zum Einmarsch der Militärmusik Oberösterreich, der Trachtenkapelle Schildorn und dem Musikverein Altenhof am Hausruck blinzelte dann aber die Sonne durch die Wolken.