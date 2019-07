Facebook

Rene K. und seine Familie wurden von der Aicher Feuerwehr zu einer kleinen Feier eingeladen © BFVLI/Christoph Schlüßlmayr

Genau ein halbes Jahr ist es heute her, da hielt die Schneekrise die Steiermark fest in ihren Bann. In Ramsau waren 60 Hotelgäste nur knapp einer Lawine entkommen, im Akkord schaufelten Feuerwehrleute und Bundesheersoldaten Dächer von den Schneemassen frei. Dabei kam es am Nachmittag des 15. Jänner zu den dramatischen Szenen.