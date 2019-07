Facebook

Industrie und Tourismus ergänzen sich in der Obersteiermark © Johann Birnbaum

Es ist ein exotischer Hauch, der die Obersteirer umweht, wenn sie etwa in Graz arbeiten. Als jemand, der über Jahre täglich in die Landeshauptstadt gependelt ist, kann der Autor da mitreden. Oft hat er am späten Abend in ungläubige Gesichter geblickt und die Frage gehört: „Was, du fährst heute noch heim?“ Ja, klar, warum denn nicht? Es ist ja nur eine knappe Autostunde. Also nicht viel mehr, als es im Grazer Frühverkehr von Mariatrost ins Stadtzentrum braucht.

Dennoch steckt es in den Köpfen mancher Städter: Die Obersteiermark, das ist eine Region im hohen Norden, weit weg, dort wo es acht Monate Winter und vier Monate kalt ist.