Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Red-Bull-Ring bringt nicht nur Fans. Die Mateschitz-Investitionen erhalten auch historische Bauwerke in der Region, etwa den Hofwirt in Seckau © (c) APA/ERWIN SCHERIAU

"Menschen, Münzen, Märkte“ hieß die Landesausstellung 1989 in Judenburg, die auf die enorme historische Bedeutung der Stadt als Handelszentrum Bezug nahm. Diese Bedeutung hat sich verflüchtigt, das Zentrum Judenburgs erlitt das Schicksal vieler Innenstädte: Kunden und Geschäfte gingen weg. In diesem Fall ins Einkaufszentrum Fohnsdorf, das im Jahr 2000 eröffnet wurde. Es gehört zu den zehn größten in Österreich, was die Verkaufsfläche betrifft.