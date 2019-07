Volksmusik-Moderatorin Caroline Koller spricht über ihr Aufwachsen im Kleinsölktal und sieht Chancen und Risiken in der Entwicklung ihrer Heimat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moderatorin Caroline Koller feiert heute Geburtstag © ORF

Frau Koller, Sie sind in der Kleinsölk im Kreis einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen und leben und arbeiten jetzt als ORF-Moderatorin und Sendungsmacherin in Salzburg. Haben Sie bewusst die kulturellen Möglichkeiten der Stadt der Enge des Tales vorgezogen?

CAROLINE KOLLER: Überhaupt nicht. Das hat sich durch meinen beruflichen und privaten Werdegang so ergeben. Außerdem empfinde ich das Kleinsölktal keineswegs als eng. Der herrliche, weite Blick über die Bergkulisse ins Tal hinein, der ist schon etwas ganz Besonderes und prägt sich dauerhaft ein. Der Ort befindet sich ja auf 1000 Metern Seehöhe. Diesen Eindruck nimmt man überall hin mit. Und von der Broadlahn ausgehend öffnet sich das Kleinsölk-Tal ohnehin und wird weiter.