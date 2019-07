Der Weizer Michael Wesonig züchtet seit sechs Jahren in Neuberg an der Mürz Fische. In seinen 30 Becken schwimmen Seesaiblinge und Silberlachse.

Fischzüchter Michael Wesonig © Martina Pachernegg

Eine frische Brise weht Michael Wesonig um die Nase. In weiser Voraussicht hat er mitten im Juli einen Pullover an. „Im Mürzer Oberland ist es immer ein bisschen frischer als sonst wo“, scherzt er. Hier, in der Gemeinde Neuberg an der Mürz, geht er seinem Hobby und seiner Berufung nach. Er züchtet Fische. Auf 1000 Metern Seehöhe hat er vor sechs Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Ich wohne in Weiz. Auf meine Fische freue ich mich jedes Mal auf Neue“, sagt Wesonig.