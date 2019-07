Facebook

Geniestreich: Bau des Einkaufszentrums LCS im Zentrum ©

Ein Blick hinter die Drehtüren beweist es: Pulsierendes Leben in historischem Gemäuer, das passt zusammen. Und zwar gut. Seit mittlerweile mehr als elf Jahren fügt sich das Einkaufszentrum LCS im Herzen der City organisch ins Altstadtensemble ein. In anderen Städten ähnlicher Größe beneidet man Leoben um den Geniestreich, der hier gelungen ist – und zu einer klaren Trendwende geführt hat. Keine Rede mehr von Einbahnstraße in die größten Shoppingtempel des Landes.