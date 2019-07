Facebook

Meterhoch ziehen die Staubwolken von der Deponie über Bad Mitterndorf © Privat

Die Wogen rund um die Baurestmassen-Deponie in Bad Mitterndorf gingen hoch. Die Kleine Zeitung hat – nach einem Anrainerhinweis – kürzlich berichtet, dass dort auch Asbest eingelagert wird. Nicht einmal Bürgermeister Klaus Neuper wusste Bescheid darüber. Das Land hat in Folge eine Luftgüte-Messung angeordnet. „Eine Maßnahme, die wir erstmals in der Steiermark durchführen. Wir haben direkt in Deponienähe Messstellen aufstellen lassen“, erklärt Elisabeth Riegler, Referatsleiterin des Landes für Abfallrecht.