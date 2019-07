Polizei kam bei Lkw-Kontrollen im Rahmen der Ferienreiseverordnung in Stainach am Samstag in Sachen Abstellplätze ans Limit.

50 Lkw missachteten am Samstag das Fahrverbot (Sujet) © Harald Hofer

Die Parkplätze nördlich und südlich der B 320 sowie der Schotterparkplatz an der Umfahrung Stainach oder auch die freien Flächen beim ehemaligen Hotel Karow in Liezen, sie alle waren an diesem Wochenende zugeparkt – mit jenen Lkw, die die Polizei bei der Kontrolle der Ferienreiseverordnung in Stainach aus dem Verkehr gezogen hat (wir haben berichtet).