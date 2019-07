Die Tigerschnecke zählt zu den nützlichen Schnecken. Sie ist in der Nacht unterwegs und frisst die Eier der Spanischen Wegschnecke.

Tigerschnecken werden bis zu 20 Zentimeter lang © Martina Pachernegg

Selbst wenn man sie tagsüber nicht zu Gesicht bekommt – sie sind da, die Schnecken. In der Nacht, wenn es kühl und feucht ist, kommen sie aus ihren Verstecken und machen sich in den Gärten zu schaffen. Besonders gefürchtet sind die Spanischen Wegschnecken. Sie fressen Früchte, Gemüse und Zierpflanzen – und dabei können sie zu einer wahren Plage für Gartenliebhaber werden. Leicht zu erkennen sind sie an ihrer dunkelbraun bis roten Hautfärbung.