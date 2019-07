Eine obersteirische Kühltransport-Firma schlittert nach der Insolvenz eines Großkunden selbst in die Insolvenz. Das Unternehmen mit 37 Mitarbeitern will weitermachen.

Die Firma AS Kühltransport GmbH ist insolvent und beantragte am Mittwoch beim Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren. Das Unternehmen aus St. Martin am Grimming beschäftigt 37 Mitarbeiter und ist mit knapp einer halben Million Euro überschuldet - die Verbindlichkeiten betragen 1,66 Millionen, die Aktiva 1,13 Millionen Euro. Das Unternehmen strebt die Fortführung an und bietet den Gläubigern einen Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote binnen zwei Jahren an.