In Mooslandl Blitzschlag setzte Wald in Felswand in Brand

Gegen einen Waldbrand mitten im alpinen Gelände kämpfen derzeit fünf Feuerwehren und drei Hubschrauber im Gesäuse. Montag am frühen Nachmittag wurde alarmiert, ein Blitz hatte ein Waldstück mitten in sehr steilem und felsigen Gelände in Brand gesetzt. Bergrettung soll Löschmannschaft im extremen Gelände sichern.