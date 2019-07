Kleine Zeitung +

Hofstätter bestätigt Moser wird nicht wieder Hausherr am Hauser Kaibling

Arthur Moser, lange Jahre Hausherr am Hauser Kaibling, hat seine neue Funktionen im Skigebiet "Snow Space Salzburg" abgegeben. In der Generalversammlung in Haus wurde aber ein anderer einstimmig zum neuen Geschäftsführer bestellt.