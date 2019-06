Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Strecke kann mit verschiedenen Boot- und SUP-Varianten befahren werden © Michael E. Tritscher

"Panta Rhei. Alles fließt“, sagt Guide Andy und steuert uns mit ruhiger Hand in die Flussmitte. Wir haben gerade die ersten Meter einer Flusswanderfahrt auf der Enns hinter uns. Das Fortbewegungsmittel der Wahl ist ein Kata-Raft, ein Gummiboot in der Form eines Katamarans, das uns schnellen, aber sicheren Weges über das Wasser geleitet. Wir passieren kleine Sandbuchten, Holunderbäume und Weiden, die ihre Äste weit über das Wasser strecken. Hier, wo die Enns am tiefsten ins Tal schneidet, ist man zwar mittendrin, aber gleichzeitig idyllisch weit weg von Straßenlärm und Alltagsumgebung.