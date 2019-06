Facebook

Propst, Frühwirth, McKenna, Nebel, Sjulander und Markus (von links) © Martina Pachernegg

Was macht Sie einzigartig? Dieser Frage ist Ricky McKenna gestern auf der Burg Oberkapfenberg nachgegangen. Der Medienexperte hielt im Rahmen der Veranstaltung „Lokalaugenschein“ des Anzeigen- und Werbemarktes der Kleinen Zeitung einen Fachvortrag. „Wir alle haben viel zu tun. Ein Wirtschaftstreibender muss sich um das Tagesgeschäft und um Kunden kümmern und ganz nebenbei auch noch sein Unternehmen am Markt positionieren und vorantreiben. Insgesamt eine Herausforderung, für jeden“, so McKenna.