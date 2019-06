Facebook

Großer Rettungseinsatz nach schwerem Unfall auf A 9 © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der A 9 Pyhrnautobahn Richtung Liezen im Bereich von Rottenmann. Mehrere Rettungsfahrzeuge wurden hinbeordert, auch der Christopheros 14 war im Einsatz. In Fahrtrichtung Liezen hat sich offenbar ein Auto überschlagen, es gab einen Toten zu beklagen. Die A 9 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt, gab die Asfinag bekannt. Nähere Details waren zunächst allerdings nicht zu erfahren.