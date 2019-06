Durch starke Ermüdungserscheinungen und Halluzinationen stand der Mitterberger bei seiner Premiere beim Race across America am Dienstag schon kurz vor der Aufgabe

Markus Brandl: „Mein Team, meine Familie aber vor allem meine Fans haben mich sozusagen ins Ziel getragen.“ © KK

Markus Brandl hat es geschafft: Der Mitterberger hat das härteste Radrennen der Welt, das Race Across America (RAAM), erfolgreich absolviert. Am Sonntag, 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit überfuhr er die Ziellinie in Annapolis (Maryland) an der Ostküste Amerikas. Er beendete damit das Rennen nach rund 11 Tagen, 16 Stunden und 25 Minuten auf Rang 9.