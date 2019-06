Einbrecher suchten Geschäftslokal in Liezen heim und griffen in die Hauptkassa. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Der Vorfall wurde erst etwas später bemerkt. Unbekannte Täter sind irgendwann zwischen 19. und 21. Juni in ein Liezener Geschäftslokal eingebrochen. Der oder die Täter haben das Schloss an der Eingangstür abgedreht und sind so ins Innere gelangt. Dort bedienten sie sich an der Hauptkassa und an den Trinkgeldkassen. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro.