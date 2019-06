Die Zukunft des Dachsteins"Wir werden keine goldenen Tempel bauen"

Facebook

170 Tage nahm der Bau der Hängebrücke in Anspruch, 2013 wurde sie eröffnet © Planai/Raffalt

Weil das Dach der Steiermark in den Jahren zuvor kaum jemanden mehr hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorgelockt hat, hat man die Geschicke rund um die Dachstein Gletscherbahn – oder Dachsteinsüdwandbahn, wie sie damals noch hieß – 2003 in die Hände der Planai gelegt. Die neuen Verantwortlichen nahmen in den Folgejahren kräftig Geld in die Hand. „Es wurden insgesamt 20 Millionen Euro investiert – in die Elektrifizierung genauso wie in den Seiltausch oder in den Bau der Attraktionen“, sagt Georg Bliem, Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen.