Rebel Wilson legte in den letzten Wochen ihren 6,4 (!) Millionen Instagram-Followern mit vielen Bildern das Salzkammergut ans Herz. Nun verrät sie, warum: Sie dreht eine Gesundheits-Doku, u. a. im Vivamayr in Altaussee.

Rebel Wilson postete auf ihrem Instagram-Account massenweise Bilder aus dem Salzkammergut © Montage: Huemer, Instagram/Rebelwilson

Rebel Wilson in einer Plätte am Altausseer-See. Rebel Wilson spazierend am Altausseer-See. Rebel Wilson in einem Gasthaus mit Blick über den Grundlsee. Rebel Wilson in den Dachstein-Eishöhlen. Rebel Wilson beim Training im Gesundheits-Refugium VivaMayr in Altaussee...