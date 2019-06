Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hunderte suchten im April 1954 nach den vermissten Schülern und Lehrern aus Heilbronn © Gemeinde Obertraun

Atemberaubende Landschaft und wunderschöne Panoramen, egal, in welche Himmelsrichtung man sich wendet – aber auch extremes Wetter, das ganz schnell die Kehrseite der Medaille hervorbringen kann. Viele haben den Tod in den Bergen gefunden, und auch das Dachsteingebirge ist hier freilich keine Ausnahme. Wenn man sich dort oben einmal mitten im Schneesturm befunden hat, und auch wenn es nicht einmal hundert Meter sind, die man von der Bergstation am Hunerkogel entfernt ist – man bekommt trotzdem ein (sehr mulmiges) Gefühl dafür, wie es sein mag, wenn man weder vor noch zurück weiß, weil man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht.