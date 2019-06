Ein Steirer und zwei Oberösterreicher, die auf dem Weg von der Ennstaler Hütte Richtung Gstatterboden waren, kamen am Sonntag vom Weg ab. Der Steirer stürzte dann über ein Schneefeld - er und die beiden anderen wurden jeweils per Hubschrauber geborgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Oberösterreicher wurden unverletzt geborgen © Polizei

Von der Ennstaler Hütte startete am Sonntag um 14 Uhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Liezen. Er kam beim Abstieg in Richtung Gstatterboden vom Weg ab und geriet in unwegsames Gelände - dabei stürzte er 50 Meter über ein Schneefeld ab und verletzte sich schwer.