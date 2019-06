Am Dienstag mussten drei Feuerwehren nach Prenten (Gemeinde Mitterberg-St. Martin) im Bezirk Liezen zu einem Brand ausrücken. Jetzt steht die Brandursache fest: Glutreste dürften den Holzstapel entzündet haben, der das Nebengebäude in Brand steckte.

Drei Feuerwehren sind aktuell im Einsatz © BFV Liezen/Schlüßlmayr

Die Feuerwehren St. Martin, Mitterberg und Gröbming wurden gegen 13 Uhr alarmiert - in Prenten, einem Ortsteil der Gemeinde Mitterberg-St. Martin, war in einem nicht mehr bewohnten Haus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren waren rund drei Stunden im Einsatz, das Löschwasser musste mit einer 200 Meter langen Zubringleitung bergauf herangeschafft werden. Der Brand breitete sich rasch nach oben aus, so dass auch der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geriet. Der Besitzer versuchte noch, den Brand mittels Wassereimer zu löschen, was jedoch misslang.