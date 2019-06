In Wörschach wurde am Montag eine landwirtschaftliche Maschine durch einen Brand zerstört. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

17 Kräfte der Feuerwehr Wörschach waren eingesetzt © Feuerwehr Wörschach

Auf einem Feld in Wörschach geriet am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache eine landwirtschaftliche Maschine in Brand. Als die alarmierte Feuerwehr Wörschach kurze Zeit später am Brandort eintraf, stand die Maschine bereits lichterloh in Flammen.