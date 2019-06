Kleine Zeitung +

Lebensgefährliches Unterfangen Unterführung überflutet, immer wieder Bahngleise als Ausweichroute gewählt

Weil sie überschwemmt ist, ist die Ziegelweg-Unterführung in Liezen derzeit nicht zu benutzen. So mancher wählt deshalb die Bahngleise als Ausweichroute. Bürgermeisterin richtet Appell an Bevölkerung.