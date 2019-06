Facebook

Bergstation der Dachstein-Gletscherbahn © Martin Huber

Imposant präsentiert sich das Dreigestirn Torstein, Mitterspitz und Dachstein den Betrachtern, die am Fuße ihrer mehrere Hundert Meter abfallenden Südwände stehen und zu den Bergeshöhen emporschauen. Nicht minder beeindruckend ist auch jenes Bauwerk, das es möglich macht, in kurzer Zeit vor allem dem Dachsteingipfel ganz nah zu sein: die Dachstein-Gletscherbahn. 2175 Meter ist die Strecke lang, die man mit ihr überwindet. Stützen, wie von anderen Seilbahnen gewohnt? Fehlanzeige. In etwa sieben Minuten hat man frei schwebend die 998 Höhenmeter, die Tal- von Bergstation trennen, zurückgelegt.



„Es war schon eine mutige Idee damals, da hinaufzubauen“, sagt Georg Bliem, Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen, zu denen auch die Dachstein-Gletscherbahn gehört. „Würde man sie jetzt, 50 Jahre später, bauen, wäre das immer noch eine große technische Herausforderung.“



Wie herausfordernd der Bau wirklich war, weiß der ehemalige Maschinist Ludwig Schawill, der einst beim Bau der Bahn dabei war. Bei Wind und Wetter, sommers und winters, tags und nachts waren die Arbeiter von Herbst 1966 bis ins Frühjahr 1969 im Einsatz. Die Strapazen waren aber schnell vergessen, zu groß war die Freude, als „die wunderschöne Bahn fertig war“, sagt er. 33 weitere Jahre, den Rest seines Berufslebens, erfreute er sich ihres Anblicks und der herrlichen Landschaft ringsum.



Am 21. Juni 1969 wurde die Bahn feierlich eröffnet, zu diesem Anlass hatte sich auch der damalige Bundespräsident Franz Jonas eingefunden – wie übrigens auch schon zum Spatenstich. „Wir sind auf der Straße gestanden und haben gewunken, daran kann ich mich noch gut erinnern – damals war ich in der zweiten Klasse der Volksschule“, erinnert sich Bliem schmunzelnd zurück.