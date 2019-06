Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Echte Schönheiten, die Narzissen © Jürgen Fuchs

Sie ist neben dem Salz das zweite „weiße Gold“. Und die empfindliche Diva, um die sich alles beim Narzissenfest dreht: Narcissus poeticus, die Weiße oder Echte Narzisse. Millionen Blüten werden heute von Hunderten Helfern auf den Wiesen im ganzen Ausseerland gepflückt, um am Sonntag in Form von spektakulären Blütenfiguren von den Besuchern bestaunt zu werden.



Durch den ungewöhnlich kalten Mai sind die Blüten auf den höher gelegenen Wiesen noch lange nicht so weit, doch die Wiesen in den Tälern sind genau rechtzeitig für das Festwochenende aufgeblüht: „Letztes Jahr war es ungewöhnlich warm, da konnten wir nur noch auf den Almen pflücken – das ist aus ökologischer Sicht eigentlich perfekt“, sagt Narzissenfest-Obmann Rudolf Grill. Denn: „So können die Blumen zu den Zwiebeln auch jedes zweite Jahr Samen bilden und ihre Vegetationsperiode vollenden.“