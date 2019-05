Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Musikschüler auf der Galerie, unter ihnen hat der Musikverein Liezen Platz genommen © Oliver Wolf

Sie will nicht schlafen, die kleine Valerie. Viel lieber sitzt sie auf ihrer Schaukel und schwingt von einem Traumland ins nächste, so etwa auch nach Pürgg – das ist die Kurzzusammenfassung des Buches „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ von Mira Lobe. Die Abenteuer, die Valerie erlebt, wurden vertont und als Schüler- und Familienkonzert jetzt in der Grazer Oper auf die Bühne gebracht. Und zwar von den Musikvereinen Liezen und Hatzendorf und den Grazer Philharmonikern. Am Mittwoch konzertierten sie zum ersten Mal, am kommenden Sonntag sind sie ein weiteres Mal zu hören.