Die Bergstation der Dachsteinsüdwandbahn, wie sie damals hieß, am 22. Oktober 1968 © KK

Es war am 1. September 1967, als Ludwig Schawill am Fuße des Dachsteins seinen Dienst angetreten hat. Die Bauarbeiten an der Gletscherbahn liefen zu diesem Zeitpunkt auf Hochtouren und das seit gut einem Jahr. Parallel dazu wurde die Materialseilbahn errichtet, „sie war gerade in Fertigstellung“, erinnert er sich. Es galt, die Tragseile zu spannen und die Stütze eins einzurichten. „Dann bin ich zur Hilfsbahn gekommen, und mir wurde gezeigt, wie gefahren wird“, erzählt er. Immerhin musste unter anderem Material zum Bau einer Unterkunft für die Arbeiter auf den Berg gebracht werden – Beton, Fenster- und Türrahmen, Ziegel oder Schalung beispielsweise. Dann ging es für ihn wieder zurück zur Materialbahn zwecks der Durchführung von Probefahrten, „zum Kennenlernen der Anlage“.