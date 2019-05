Am Tag der Artenvielfalt haben sich die Schüler der NMS Neuberg an der Mürz mit der Veränderung von Vogelstimmen beschäftigt.

Die Schüler: Abel, Andreas, Deliah, Hamlet, Dulguun, Eric, Moritz und Julian © Martina Pachernegg

Die Stimme ist ein wesentliches Erkennungsmerkmal von Vögeln. Mit dem Sonnenaufgang beginnen die meisten Vögel ihre Lieder zu zwitschern, mit dem Einbruch der Nacht wird es leise und die Vögel verstummen. Nur wenige geben in der Nacht Laute von sich. „Bei Vögeln, die in der Stadt leben, ist das anders. Dort ist es so laut, dass sie schon um 4 Uhr aktiv werden“, erklärt Andreas. Er ist Schüler der Neuen Mittelschule Neuberg an der Mürz. Gemeinsam mit seinen Schulkameraden hat er sich im Zuge des „Tages der Artenvielfalt“ eine Woche lang mit Vögeln und ihrem Leben im urbanen Raum auseinandergesetzt.