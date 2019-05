Facebook

Bürgermeisterin Elisabeth Krammel und Generalplaner Rene Höflehner © Veronika Höflehner

Für genügend Wasser war gesorgt: Bei strömenden Regen wurde am Montag der Grundstein für das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Mandling-Pichl gelegt. Statt der bisherigen Einsatzzentrale aus dem Jahr 1962 direkt im Ort entsteht ein neues Gebäude beim ehemaligen Bretterplatz der Firma Kaspar Huber. „2017 haben wir uns das erste Mal Gedanken dazu gemacht, in ein neues Feuerwehrauto zu investieren. Es wurde aber schnell klar: Das passt nicht mehr in unsere Garage hinein“, erzählte Kommandant Johannes Habersatter bei seiner Ansprache.