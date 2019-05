Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Super Puma wartet in St. Johann auf seinen Einsatz © Screenshot

Die Wolken hängen tief - am Freitagmorgen rund um die Planai. Vor einem Hangar in St. Johann im Pongau wartet der "Super Puma" auf seinen Einsatz, losgehen kann es erst, wenn sich in Schladming die Wolken verzogen und der Sonne Platz gemacht haben.