Windböen mit 63 km/h in Fischbach, Schnee in Ramsau am Dachstein. Am Wochenende wird es wärmer.

Am Loser fielen von gestern auf heute noch einmal 30 Zentimeter Schnee © Loser Bergbahnen Altaussee Salzkammergut

Die Eisheiligen harren noch hartnäckig aus und mit der kalten Sophie hatte heute die letzte im Bunde auch Schneefall im Gepäck. So wie etwa in Ramsau am Dachstein, am Kreischberg oder Gaberl wie die Bergfex-Webcams zeigen. Auf dem Loser fielen sogar 30 Zentimeter Neuschnee. Möglich macht das "dieses Tief, das zur Zeit steuernd ist. Es ist zwar über dem Mittelmeer, aber in so einem Tief geht die Strömung gegen den Uhrzeigersinn, sodass jetzt noch über dem Osten Österreichs bis in den Norden und die Steiermark Niederschläge hinein gedreht werden", erklärt Albert Sudy von der Zamg.