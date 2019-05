Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hagel auf einem Erdbeerfeld © Österreichische Hagelversicherung

Der Starkregen und Hagel am Samstag im Burgenland und in der Steiermark hat Landwirten dort eine Schaden in Höhe von insgesamt etwa einer halben Millionen Euro verursacht. Das teilte die Hagelversicherung am Abend in einer Aussendung mit.